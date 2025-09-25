Pour la première fois, un président français se retrouve projeté en réalité immersive au cœur d’un événement national. Grâce à un film spécialement conçu pour l’Apple Vision Pro, le public peut revivre la fête du 14 juillet 2025… accompagné par Emmanuel Macron (non ce n’est pas une blague). L’expérience, d’une durée de huit minutes, débute dans le bureau de l’Élysée avant de suivre le chef de l’État jusqu’à la tribune officielle.

On distingue parfaitement la caméra Blackmagic située derrière le président Emmanuel Macron

Une technologie de pointe au service de l’immersion

Réalisé par la startup française Immersive Flashback, ce projet a été capté avec la Blackmagic URSA Cine Immersive, une caméra capable d’enregistrer en 3D à 180 degrés en qualité 8K. L’initiative, qui a bien sûr été validée par l’Élysée après plusieurs démonstrations, marque une première en France : « Ce ne sont plus des images plates à la télé ou sur les réseaux. Ici, on atterrit dans la scène et on partage le moment », souligne Frank David-Cohen, fondateur de la société.

Une expérience accessible au grand public

Présentée pour la première fois lors des Journées européennes du Patrimoine, l’expérience est désormais proposée à la Maison Élysée, en face du palais présidentiel. Trois casques Vision Pro sont mis à disposition pour permettre à chacun de plonger dans le 14 Juillet aux côtés du président. L’objectif est clair : démocratiser la réalité immersive et montrer

qu’elle peut s’intégrer dans des usages culturels et institutionnels, loin du simple divertissement.