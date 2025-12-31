Alors que le marché mondial des ordinateurs portables s’apprête à traverser une année 2026 délicate, Apple semble disposer d’un avantage structurel face à ses concurrents. Selon plusieurs cabinets d’analyse, la hausse brutale des prix de la mémoire et le ralentissement de la demande pèseront lourdement sur l’ensemble du secteur.

Un marché sous pression, des volumes en net recul

Les prévisions font état d’un repli significatif des livraisons mondiales de notebooks en 2026, avec une baisse estimée à plus de 5 % sur un an. En cause, une reprise économique jugée trop fragile et des consommateurs de plus en plus prudents. À cela s’ajoute une flambée des coûts des composants mémoire, qui réduit considérablement les marges des constructeurs et limite leur liberté tarifaire.

Apple protégée par son modèle intégré

Dans ce contexte tendu, Apple apparaît donc moins exposée. Grâce à une chaîne d’approvisionnement fortement intégrée et à un pouvoir de fixation des prix reconnu, la firme de Cupertino conserverait une marge de manœuvre nettement supérieure. Comme le souligne un analyste du secteur, « la capacité d’Apple à planifier la demande avec précision et à sécuriser ses volumes d’achat lui permet d’obtenir un traitement prioritaire auprès des fournisseurs de mémoire ».

Cette solidité pourrait s’illustrer dès le printemps 2026, avec l’arrivée attendue d’un MacBook plus abordable et doté d’une puce Ax (celle de l’iPhone et de l’iPad). Une stratégie tarifaire agressive qui viserait à élargir la base d’utilisateurs tout en maintenant des volumes stables.

Une pénurie durable aux effets étendus

Les experts alertent toutefois sur un risque de pénurie prolongée, susceptible d’entraîner une hausse généralisée des prix et un gel des évolutions matérielles, notamment sur la mémoire vive. Dans le haut de gamme, Apple pourrait conserver des configurations similaires à celles de 2025, misant davantage sur l’optimisation logicielle que sur l’escalade des composants.

Dans un marché sous tension, la capacité d’Apple à absorber les chocs pourrait ainsi renforcer encore son positionnement face à des concurrents plus vulnérables aux aléas de la chaîne d’approvisionnement. Pour rappel, la part de marché d’Apple sur le marché de l’ordinateur personnel avoisine désormais les 10%.