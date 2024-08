Apple se fait beaucoup critiquer pour proposer 8 Go de RAM sur les modèles de base de ses Mac. C’était déjà plus que discutable il y a quelques années et ça l’est encore plus cette année. Mais cela devrait changer avec les Mac équipés de la puce M4 qui passeraient à 16 Go de RAM.

Apple a augmenté la mémoire vive de base du MacBook Air de 13 pouces en passant de 4 Go à 8 Go en 2016. Et depuis huit ans, on retrouve la même quantité. Ça pouvait passer au début, mais ça commence à être délicat avec les applications qui occupent de plus en plus de ressources. C’est également une mauvaise idée de prendre 8 Go de RAM pour ceux qui veulent garder leur Mac pendant plusieurs années afin d’éviter de mauvaises surprises avec certains logiciels à l’avenir.

Vient maintenant le cas des Mac M4, avec Bloomberg indiquant qu’Apple teste quatre modèles avant la commercialisation à l’automne et tous ont soit 16 ou 32 Go de RAM. Il n’y a aucun signe d’un modèle avec 8 Go de RAM.

Sur les quatre, trois ont un total de 10 cœurs au niveau du processeur, tandis que le dernier, plus proche de l’entrée de gamme, en a huit. Les processeurs à 10 cœurs s’accompagnent par une puce graphique à 10 cœurs, tandis que le processeur à 8 cœurs s’accompagne d’une puce graphique à 8 cœurs.

Mais il va falloir un peu attendre avec de découvrir les premiers Mac M4. Ils ne devraient pas arriver avant octobre. Les premiers modèles avec la nouvelle puce seront l’iMac, le MacBook Pro et le Mac mini.

Reste à savoir maintenant quel sera le prix des Mac M4. Actuellement, Apple facture 230€ l’option pour passer de 8 à 16 Go de RAM.