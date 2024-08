En plus d’annoncer qu’Apple organisera une keynote le 10 septembre pour annoncer les iPhone 16, AirPods 4 et les nouvelles Apple Watch, Bloomberg révèle qu’Apple teste en ce moment quatre Mac avec la puce M4.

Les Mac M4 en cours de tests ont pour identifiants Mac16,1, Mac16,2, Mac16,3 et Mac16,10. Chaque modèle est une version de base d’une machine équipée d’une puce M4. Sur les quatre, trois ont un total de 10 cœurs au niveau du processeur, tandis que le dernier, plus proche de l’entrée de gamme, en a huit. Les processeurs à 10 cœurs s’accompagnent par une puce graphique à 10 cœurs, tandis que le processeur à 8 cœurs s’accompagne d’une puce graphique à 8 cœurs. Tous les modèles testés ont 16 ou 32 Go de RAM.

Le processeur à 10 cœurs a les mêmes spécifications que la puce M4 de l’iPad Pro, notamment quatre cœurs haute performance et six cœurs axés sur l’efficience. Mais la quatrième puce ne comprend que huit cœurs au total, répartis entre quatre cœurs haute performance et quatre cœurs pour l’efficience.

Apple annoncera donc les iPhone 16, AirPods 4 et les nouvelles Apple Watch le 10 septembre, mais les nouveaux Mac attendront un peu. Il faudrait s’attendre à une présentation en octobre. Les premiers Mac M4 seront les iMac, MacBook Pro et Mac mini. Ce dernier sera le plus intéressant des trois, puisqu’il proposera un nouveau design plus petit, se rapprochant de l’Apple TV. Pour l’iMac et le MacBook Pro, il faut s’attendre à un design inchangé.