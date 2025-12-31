C’est la déception dans les rangs des fans de LEGO et de produits pommés : deux projets de sets proposés sur la plateforme LEGO Ideas, une réplique d’Apple Store et un iMac G3 emblématique des années 1990, n’ont plus aucune chance d’aboutir à de vrais produits.

LEGO Ideas, un tremplin… sous conditions

Pour rappel, LEGO Ideas permet aux passionnés d’imaginer et de proposer leurs propres sets. Le principe est simple : lorsqu’un projet dépasse les 10 000 votes, il est soumis à une évaluation officielle par LEGO. L’entreprise étudie alors plusieurs critères, comme l’intérêt commercial, la faisabilité technique ou encore les droits de licence. Les créations retenues sont ensuite retravaillées par les designers LEGO avant d’être commercialisées.

Lors de la vague d’évaluation d’octobre 2025, certains projets ont franchi cette étape avec succès, comme un Megazord issu de Power Rangers ou bien encore le village des Schtroumpfs. En revanche, le projet de set Apple Store, pourtant très largement soutenu par les internautes, n’a pas connu le même sort.

Apple, un partenaire difficile à convaincre

Le refus du projet Apple Store ne semble pas lié à un manque d’intérêt du public, ni à une décision interne de LEGO de ne pas donner suite Le véritable obstacle serait ailleurs : l’obtention de la licence Apple. Sur le papier, le projet a tout pour plaire, mais sans l’accord officiel d’Apple, LEGO ne peut pas aller plus loin. La firme de Cupertino étant réputée pour refuser les produits dérivés autour de sa marque, la messe était sans doute dite dès l’annonce du projet.

L’iMac G3 en LEGOs, un avenir (très) incertain

Le projet d’iMac G3 en LEGOs, bien qu’ayant lui aussi dépassé le seuil des votes requis, devrait logiquement subir le même sort, et ce pour les mêmes raisons. Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que des créations inspirées d’Apple apparaissent sur LEGO Ideas… et disparaissent ensuite.