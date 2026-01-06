Après une phase de bêta, Free propose une mise à jour de son application sur iOS et Android qui vient fusionner Free Connect et l’espace client.

Deux en un pour l’application mobile de Free

Free était jusqu’à présent l’application principale de l’opérateur sur iPhone et les smartphones Android. Elle permet d’avoir un coup d’œil sur son abonnement (mobile ou Freebox), consulter les factures, choisir des options et plus encore. Il y a ensuite Freebox Connect qui permet de contrôler l’état de vos équipements Freebox en un coup d’œil. C’est aussi un moyen de vérifier les appareils connectés à votre réseau, de suspendre le Wi-Fi sur les appareils de vos enfants, de diagnostiquer et agir sur les paramètres de votre Wi-Fi et plus encore.

Avec la mise à jour aujourd’hui, les fonctions de l’application Freebox Connect débarquent dans l’application Free. De fait, Freebox Connect n’est plus utile.

L’application Free gagne notamment une section « Mon Wi-Fi » pour accéder aux différents paramètres réseau. Vous pouvez afficher le mot de passe du Wi-Fi, désactiver le réseau sans fil, faciliter la connexion avec un QR Code, mettre en place des restrictions et plus encore. Il y a également la centralisation des équipements, que ce soit l’état de la Freebox, des répéteurs Wi-Fi, du téléphone et plus. Une autre fonctionnalité est la gestion des profils pour le contrôle parental, les horaires d’accès et d’autres éléments.

L’application Free est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store pour iPhone. Et si vous avez un smartphone Android, le téléchargement passe par le Google Play Store.