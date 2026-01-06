Apple propose aujourd’hui au téléchargement iOS 26.3 (a) pour les développeurs et testeurs publics avec la bêta sur iPhone et iPad. Cela concerne aussi ceux sur Mac avec macOS 26.3 (a). Il s’agit d’une mise à jour de sécurité en arrière-plan.

Une mises à jour de sécurité en arrière-plan disponible

Les mises à jour de sécurité en arrière-plan existent depuis iOS 26.1. Voici comment Apple les présente :

Les améliorations de la sécurité en arrière-plan installent des mises à jour de sécurité légères pour des composants tels que le navigateur Safari, le framework WebKit et d’autres bibliothèques système. Ces composants bénéficient ainsi de correctifs de sécurité réguliers et de plus petite taille entre les mises à jour logicielles. Dans les rares cas où les améliorations de la sécurité en arrière-plan provoquent des problèmes de compatibilité, elles peuvent être supprimées temporairement pour être optimisées et intégrées à une mise à jour logicielle ultérieure.

Dans le cas présent, la mise à jour de sécurité n’apporte rien. Apple précise qu’il s’agit juste d’un test.

Si vous avez la bêta d’iOS 26.3 sur votre iPhone ou iPad, rendez-vous dans Réglages > Confidentialité et sécurité > Améliorations de la sécurité. Vous allez voir apparaître iOS 26.3 (a). Il ne reste plus qu’à appuyer sur le bouton pour procéder à l’installation.

There is a new Background security update iOS 26.3 (a) under privacy and security and background security improvements. pic.twitter.com/8PLSCiAFDn — Aaron Zollo (@zollotech) January 6, 2026

Il est bon de noter que le réglage « Installation automatique » est activé par défaut. Si vous choisissez de désactiver ce réglage, votre appareil ne recevra ces améliorations que lorsqu’elles seront incluses dans une mise à jour logicielle d’iOS. D’ailleurs, iOS 26.3 (a) peut apparaître depuis Réglages > Général > Mise à jour logicielle dans ce scénario.