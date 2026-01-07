Les applications Logi Options+ et G HUB de Logitech ne s’ouvraient plus sur Mac à cause d’un certificat expiré. Fort heureusement, le problème n’a duré que quelques heures et un correctif est maintenant disponible.

Logi Options+ et G HUB fonctionnent de nouveau sur Mac

Logi Options+ est le logiciel de Logitech qui concerne toutes les personnes avec une souris MX Master ou un clavier MX Keys. L’application permet d’avoir plusieurs options de configurations intéressantes selon les cas. De son côté, G HUB est un logiciel gaming.

Il se trouve que Logi Options+ et G HUB refusaient de s’ouvrir sur macOS pendant quelques heures. Un utilisateur sur Reddit a trouvé le problème : le certificat développeur utilisé par Logitech avait expiré. Le fait d’ouvrir l’une des applications ne présentait rien de particulier. Ici, macOS refusait tout simplement de les exécuter normalement.

Logitech a depuis réagi en publiant une page dédiée sur son site et en proposant une nouvelle version de l’installateur qui inclut le correctif. Il faut l’installer manuellement. Cela concerne macOS 26 Tahoe, macOS 15 Sequoia, macOS 14 Sonoma et macOS 13 Ventura. Les versions plus anciennes de macOS auront aussi le correctif, mais plus tard. Il n’y a pas une date précise pour le moment. Concernant Windows, il n’y a aucun problème particulier.

Un porte-parole de Logitech a également fait un commentaire sur la situation : « Nous avons commis une erreur. Il s’agit d’une erreur inexcusable. Nous sommes extrêmement désolés pour la gêne occasionnée ».

Selon Logitech, les paramètres déjà configurés par les utilisateurs ne sont pas perdus avec le problème du jour. Le simple fait de réinstaller manuellement Logi Options+ et G HUB permet de retrouver un usage normal.