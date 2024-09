Les utilisateurs d’Adobe Premiere Pro et After Effects sur Mac rencontrent un problème depuis qu’ils ont installé macOS Sequoia. En effet, les applications affichent à chaque fois un pop-up qui demande l’accès aux données des autres applications du Mac. Adobe enquête.

Selon les dires d’Adobe, ce bug concerne ses applications Premiere Pro, After Effects, Media Encoder, Audition et Character Animator. « Nos applications ne sont pas censées exiger cette autorisation et nous cherchons à savoir pourquoi elles l’exigent actuellement. Nous vous informerons dès qu’un correctif sera disponible », écrit Adobe sur son site.

Les utilisateurs rapportent avoir le pop-up qui s’affiche à chaque lancement d’application. Le fait d’approuver l’accès la première fois ne sert pas à grand-chose, puisque le même pop-up apparaîtra lors du prochain lancement. D’autres personnes disent avoir les applications qui crashent de temps en temps depuis l’installation de macOS Sequoia, qui est disponible depuis le 16 septembre en version finale.

Il existe une solution temporaire pour corriger les soucis. Adobe invite ses utilisateurs sur Mac à se rendre dans Réglages Système > Confidentialité et sécurité > Accès complet au disque. Ici, il faut cliquer sur le signe « + » et choisir l’application Premiere Pro ou After Affects selon ce que vous utilisez. Vous pouvez également choisir Media Encoder, Audition ou Character Animator si vous les utilisez.

Quand le correctif sera-t-il disponible avec une mise à jour, sans nécessiter une manipulation des utilisateurs ? Adobe ne le dit pas pour le moment.