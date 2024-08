Apple annonce du changement avec macOS Sequoia et le fait d’ouvrir les applications qui ne sont pas signées ou ne font pas l’objet d’une notarisation. Le simple fait de cliquer tout en maintenant la touche Control ne fonctionnera plus.

Dans une note aux développeurs, Apple indique :

Dans macOS Sequoia, les utilisateurs ne pourront plus faire un clic et appuyer sur la touche Control pour passer outre Gatekeeper lors de l’ouverture d’un logiciel qui n’est pas signé correctement ou qui n’est pas notarasié. Ils devront se rendre dans Réglages Système> Confidentialité et sécurité pour consulter les informations de sécurité des logiciels avant de les autoriser à s’exécuter.

Si vous distribuez des logiciels en dehors du Mac App Store, nous vous recommandons de les soumettre à la notarisation. Le service de notarisation d’Apple analyse automatiquement votre logiciel signé par l’identifiant du développeur et effectue des contrôles de sécurité. Lorsque votre logiciel est prêt à être distribué, un ticket lui est attribué pour indiquer à Gatekeeper qu’il a été notarisé afin que les clients puissent l’exécuter en toute confiance.