Apple propose une optimisation intéressante avec macOS Sequoia qui concerne l’installation des jeux et applications venant du Mac App Store. Il n’est désormais plus nécessaire d’avoir le double du stockage pour procéder au téléchargement et surtout à l’installation.

Avec macOS Sonoma, il vous faut 200 Go d’espace de stockage disponibles si vous souhaitez installer un jeu de 100 Go par exemple. Avec macOS Sequoia, il faudra un peu plus de 100 Go disponibles et non le double.

Apple indique avoir fait le changement avec la bêta 2 de macOS Sequoia disponible au téléchargement pour les développeurs. Les notes sont les suivantes :

À partir de macOS 15, l’App Store n’a plus besoin de deux fois l’espace libre pour le téléchargement et l’installation initiale d’une application. L’espace libre requis correspondra désormais à la taille d’installation finale de l’application, ainsi qu’une petite mémoire tampon. Les développeurs doivent tenir compte de ce changement dans leurs messages concernant les exigences en matière de taille.

Il est certain que ce changement va être bénéfique pour de nombreux utilisateurs, notamment ceux qui achètent généralement les Mac de base. Ces modèles ont 256 Go d’espace de stockage, autant dire qu’il peut être difficile d’installer un jeu ou une application de plusieurs dizaines de Go selon les cas.

macOS Sequoia sera disponible à l’automne en version finale. La version bêta est actuellement disponible pour les développeurs et la bêta publique arrivera dans le courant de juillet. Apple n’a pas encore donné une date précise.