Il y a une double annonce concernant les Apple Store. La première concerne un déménagement pour la boutique à Montréal au Québec. La seconde est en lien avec une fermeture temporaire à Londres.

L’Apple Store de la rue Sainte-Catherine change d’endroit

« Nous changeons bientôt d’adresse », indique Apple. « Toujours rue Sainte-Catherine, au cœur d’une ville où les idées foisonnent, notre futur espace laissera encore plus de place à votre créativité. On a hâte de voir ce que vous allez imaginer ».

L’Apple Store, qui existe depuis 2008, déménage dans un bâtiment historique situé à l’angle de la rue Sainte-Catherine et de la rue de la Montagne à Montréal. Apple dit que cette décision offre un nouveau foyer à cet établissement de longue date tout en le maintenant au cœur du centre-ville.

Pour célébrer cet événement, Apple s’est associé à l’artiste montréalaise Catherine Potvin qui a créé une œuvre d’art spéciale qui est exposée sur la façade du magasin jusqu’à son ouverture officielle le 16 janvier. Dans le magasin, les clients qui effectuent un achat pourront recevoir un sac Apple Store gratuit illustré par Catherine Potvin.

Aussi, Apple propose un fond d’écran (visible ci-dessous) en lien avec son nouvel Apple Store. Il est disponible sur cette page.

Une rénovation à Londres

Du côté de l’Europe et plus particulièrement de l’Angleterre, Apple annonce que son Apple Store Regent Street à Londres sera temporairement fermé. Le fabricant d’iPhone parle d’une « rénovation » sans pour autant entrer dans les détails. La fermeture aura lieu le 11 janvier à partir de 18 heures. La boutique sera également fermée dans les jours qui suivront.