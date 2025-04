C’est une chose suffisamment rare pour être notifiée : Apple a officiellement annoncé la fermeture définitive de son Apple Store situé à Bristol, en Angleterre. La boutique pommée fermera ses portes le 9 août 2025, en raison de projets de réaménagement du centre commercial Cabot Circus et du Bristol Shopping Quarter adjacent. Le propriétaire des lieux prévoit une transformation majeure de la zone, incluant la construction de logements, de structures médicales et de restaurants. En conséquence, la section où se trouve actuellement l’Apple Store sera entièrement réaménagée, et aucun remplacement immédiat n’est prévu dans le centre-ville. Apple précise que tous les employés concernés conserveront leur poste au sein de l’entreprise et seront réaffectés.

Ouvert en 2008 sous le nom d’Apple Cabot Circus, l’Apple Store de Bristol a opéré pendant plus de 15 ans avec un agencement sur deux niveaux, comprenant une zone de vente, un Genius Bar et bien sûr des sessions Today at Apple. La boutique montrait certes des signes de vétusté, mais sa fermeture s’inscrit surtout dans une tendance plus large : Apple ferme progressivement certains de ses magasins les plus anciens ou les moins performants, comme celui de Northbrook dans l’Illinois. En parallèle, Apple poursuit son expansion mondiale avec de nouvelles ouvertures d’Apple Store aux États-Unis, en Chine, en Europe et au Moyen-Orient (où l’entreprise recrute activement, notamment en Arabie saoudite et aux Émirats arabes unis).