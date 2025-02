Apple a bien un Apple Store sur Oxford Street à Londres, mais toujours aucune boutique dans la ville d’Oxford elle-même. Des sources locales indiquent que la firme de Cupertino envisagerait de s’installer dans un emplacement de choix au sein du centre commercial Westgate, à Oxford donc. Si le projet se concrétise, il s’agira donc du premier Apple Store à Oxford, alors que la plus proche boutique d’Apple se trouve actuellement à 40 kilomètres de la ville. Le site visé, vacant depuis mai 2024 après le départ de la marque de vêtements Superdry, serait en cours d’évaluation par Apple d’après le journal local The Oxford Clarion.

Oxford accueille la plus belle et la plus prestigieuse université au monde

Avant sa fermeture dans le cadre d’un vaste plan de restructuration, Superdry occupait une surface de 465 mètres carrés dans le centre commercial. Une demande de permis de construire pour modifier la devanture de cet emplacement a été déposée le 20 décembre 2024 et approuvée par le conseil municipal d’Oxford, bien que les documents publics, en partie caviardés, ne mentionnent pas explicitement Apple. La demande décrit toutefois les besoins d’un « nouveau magasin phare » pour une enseigne à forte identité visuelle, avec des modifications incluant un rétrécissement de l’ouverture existante et un remplacement de la pierre pour harmoniser la façade, un style qui rappelle les rénovations typiques d’Apple comme celle de l’Apple Store de Brompton Road à Londres.