Présent au CES 2026, Xthings a présenté l’Ultraloq Bolt Sense, une serrure connectée de nouvelle génération qui combine reconnaissance faciale 3D et identification par veines de la paume. Compatible avec le standard Matter, ce modèle entend repousser les limites de la sécurité domestique tout en simplifiant l’expérience utilisateur.

Une double biométrie pour un déverrouillage sans contact

Le Bolt Sense repose sur une approche biométrique à deux niveaux. La reconnaissance faciale est complétée par l’analyse du réseau veineux de la main, une signature unique située sous la peau. Cette technologie permet un déverrouillage mains libres, même lorsque les mains sont humides, et vise à renforcer la fiabilité là où la reconnaissance faciale seule peut parfois montrer ses limites.

Conçu pour fonctionner de jour comme de nuit

La serrure intègre des capteurs infrarouges, une détection d’approche active et des performances optimisées en faible luminosité. Résultat : l’authentification fonctionne aussi bien en plein jour qu’en conditions nocturnes, sans action volontaire de l’utilisateur.

Une gamme qui s’élargit chez Xthings

Si l’Ultraloq Bolt Sense n’est attendu qu’au deuxième trimestre 2026, Xthings commercialise déjà l’Ultraloq Bolt Mission. Proposée autour de 300 dollars, cette serrure connectée exploite l’Ultra Wideband pour un déverrouillage automatique à l’approche et offre de multiples méthodes d’accès, de l’application mobile iOS (et Android) à l’Apple Watch.

A noter enfin que le fabricant a également levé le voile sur la Latch 7 Pro, un modèle de serrure connectée plus compact, compatible Matter over Thread et Aliro.