La série vinicole est de retour : la saison 2 de la très bonne série Les Gouttes de Dieu sera disponible sur Apple TV le 21 janvier prochain, et Apple lâche enfin un premier trailer. Toujours largement inspiré du manga de Tadashi Agi et Shu Okimoto, la série semble bénéficier du même soin que pour la saison 1, ce qui est évidemment de très bon augure (la photographie notamment, reste de grande qualité).

Un scénario aussi improbable qu’excitant

Le synopsis continue de se calquer sur l’histoire du manga, et au diable si la plausibilité en prend parfois un coup tant les enjeux semblent accrocheurs : « Camille et Issei sont une fois de plus confrontés à un défi presque impossible : découvrir l’origine du plus merveilleux vin du monde, un secret que même Alexandre Léger n’a pas réussi à percer. À travers une série d’épreuves et de tests, leur quête les conduira dans les coins les plus reculés du monde, les forcera à affronter leurs démons intérieurs et les changera à jamais. »

Le casting reste pratiquement inchangé avec toujours Tomohisa Yamashita dans le rôle de Tomine Issei, Fleur Geffrier dans celui de Camille Léger, Stanley Weber. en Alexandre Léger et Diego Ribon en Luca Inglese.

On notera enfin qu’Apple a de quoi multiplier les saisons en cas de succès de la saison 2 : le manga comprend pas moins de 44 tomes !