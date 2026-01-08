La question de l’après Tim Cook prend de plus en plus d’ampleur à Cupertino. Alors que le dirigeant emblématique d’Apple a récemment fêté ses 65 ans et que plusieurs cadres historiques ont quitté l’entreprise ces derniers mois, les spéculations autour de sa succession s’intensifient. Un nom revient désormais avec insistance : celui de John Ternus.

Un ingénieur discret au cœur des décisions matérielles

Actuel vice-président senior de l’ingénierie matérielle, John Ternus supervise une large partie des produits phares d’Apple. Selon plusieurs fuites, la firme aurait accéléré dès l’an dernier sa réflexion sur la transition managériale, Tim Cook souhaitant progressivement alléger ses responsabilités. Dans ce contexte, John Ternus serait aujourd’hui en tête face à d’autres profils souvent cités, comme Craig Federighi, Eddy Cue ou bien encore Greg Joswiak.

Reconnu pour sa rigueur et sa connaissance approfondie de la chaîne d’approvisionnement d’Apple, John Ternus s’est imposé comme un rouage essentiel de l’organisation de la firme américaine. Son approche méthodique et son tempérament posé en font un successeur naturel aux yeux de nombreux observateurs, tandis que Tim Cook pourrait conserver un rôle de président du conseil d’administration.

Un leadership technique qui divise en interne

Si son expertise d’ingénieur est unanimement saluée, certains soulignent toutefois un profil davantage orienté vers l’optimisation et la continuité que vers la prise de risques. « C’est quelqu’un que tout le monde apprécie », a confié un ancien ingénieur d’Apple au New York Times, tout en s’interrogeant sur sa capacité à trancher lors de décisions stratégiques complexes.

Ses soutiens rappellent néanmoins son implication dans des projets majeurs, comme le développement de nouveaux formats d’iPhone, dont des modèles ultra-fins et pliables. Reste à savoir si Apple privilégiera une gouvernance stable et solide au plan technique ou un leadership plus visionnaire pour écrire le prochain chapitre de son histoire.