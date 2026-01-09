Apple TV+ ouvre son calendrier de sorties 2026 avec le retour de Téhéran, l’une des meilleures séries d’espionnage actuelle. Après une longue attente (imprévue), la troisième saison débute cette semaine avec la diffusion d’un premier épisode, suivie d’un nouveau rendez-vous chaque vendredi jusqu’au 27 février. Ce lancement marque un temps fort pour la plateforme, qui mise sur des productions de qualité pour enrichir son catalogue.

Une saison longtemps mise en pause

Entièrement tournée il y a plus de quatre ans, cette troisième saison aurait dû sortir bien plus tôt sur la plateforme. Apple avait toutefois choisi de repousser sa diffusion en raison de la sensibilité géopolitique du récit, étroitement lié aux tensions persistantes au Moyen-Orient. Malgré un contexte toujours délicat, la plateforme semble désormais estimer que le moment est venu de proposer à la diffusion ces nouveaux épisodes.

Un casting renforcé et une intrigue sous haute pression

L’actrice Niv Sultan reprend son rôle de Tamar Rabinyan, une hackeuse du Mossad désormais isolée après les événements de la saison précédente. Cette fois, cette dernière tente de reconstruire des alliances au sein d’une organisation qui se méfie d’elle. La saison accueille également Hugh Laurie (le célèbre Dr House, c’est lui), qui incarne un inspecteur nucléaire sud-africain.

Déjà renouvelée pour une quatrième saison, Téhéran confirme son statut de pilier du catalogue Apple TV+. Les deux premières saisons restent évidemment disponibles en streaming, offrant aux nouveaux spectateurs l’occasion de découvrir une série où espionnage, technologie et enjeux politiques s’entremêlent avec une rare intensité.