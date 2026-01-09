Le Consortium Unicode a levé le voile sur la liste des emojis qui enrichiront les iPhone avec iOS 27, ainsi que les autres appareils. Partagée par Emojipedia, cette sélection pour la norme Emoji 18.0 est encore en phase d’examen, mais elle donne un aperçu précis des emojis qui arriveront dans le futur.

Un aperçu des emojis d’iOS 27

La liste des candidats retenus pour cette mise à jour se veut éclectique. Si elle est validée définitivement en septembre 2026, les utilisateurs pourront découvrir plusieurs nouvelles options :

Un visage souriant aux yeux plissés

Un pouce pointé vers la gauche

Un pouce pointé vers la droite

Un papillon monarque

Un cornichon

Un phare

Un météore

Une gomme

Une épuisette (filet avec manche)

Il est important de noter que les visuels ci-dessus sont des ébauches fournies par le Consortium Unicode. Une fois approuvés, les géants de la tech comme Apple et Google devront créer leurs propres interprétations en respectant les descriptions techniques validées.

L’enthousiasme des utilisateurs d’iPhone pour ces ajouts annuels semble en tout cas diminuer au fil du temps, le catalogue étant déjà très vaste. De plus, le lancement de la fonctionnalité Genmoji avec iOS 18 a changé la donne. Grâce à Apple Intelligence, les utilisateurs peuvent désormais générer leurs propres designs personnalisés via des descriptions textuelles ou en fusionnant des emojis existants, rendant les mises à jour officielles moins cruciales.

Une disponibilité attendue pour le printemps 2027

Le chemin est encore long avant de voir ces emojis sur iPhone. Apple n’a même pas encore intégré les caractères de la norme Unicode 17, révélée en juillet 2025. Ces derniers devraient arriver via une mise à jour d’iOS 26, probablement iOS 26.4 attendue ce printemps.

En suivant cette logique calendaire, les nouveaux emojis de la norme 18.0 ne devraient être disponibles qu’avec iOS 27 et plus précisément iOS 27.4, soit au printemps 2027. Pour rappel, la dernière nouveauté à ce sujet chez Apple remonte à mars 2025 avec iOS 18.4 qui incluait les ajouts de la version Unicode 16.