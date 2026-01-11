L’application Plans d’Apple déploie sa fonctionnalité d’itinéraires de randonnée en France, en Allemagne et en Autriche afin de combler son retard face aux applications spécialisées. Plans intègre désormais des tracés détaillés incluant le niveau de difficulté et le dénivelé, comme l’a remarqué un utilisateur sur Reddit.

Les itinéraires de randonnée débarquent en France

Cette fonctionnalité était déjà disponible dans quelques pays, dont les États-Unis et le Royaume-Uni. Pour forcer l’affichage des parcours, il faut saisir « Randonnées » ou « Sentier » dans le champ de recherche.

Il faut ensuite sélectionner l’option « Rechercher à proximité » puis appliquer le filtre « Tous les types de parcours ». Cette méthode permet de révéler les tracés sur la carte, bien que le catalogue soit encore limité dans l’Hexagone. La firme de Cupertino semble s’appuyer sur la base de données de la maison d’édition autrichienne Freytag & Berndt pour alimenter ses cartes, ce qui laisse présager un enrichissement progressif de l’offre.

Cette intégration de parcours certifiés vient s’ajouter aux fonctionnalités proposées précédemment. Depuis la sortie d’iOS 18, les utilisateurs possédaient déjà la faculté de tracer et d’enregistrer leurs propres boucles personnalisées pour une consultation sans connexion Internet. L’ajout d’une bibliothèque native de chemins permet à Apple Plans de proposer une solution hybride, mêlant création utilisateur et recommandations professionnelles.

L’Apple Watch comme GPS de randonnée autonome

L’ajout des itinéraires de randonnée dans Apple Plans prend toute sa dimension technique une fois portée au poignet. L’Apple Watch exploite ces nouvelles données via ses cartes topographiques pour offrir un suivi en temps réel. Le système envoie notamment des alertes haptiques si le marcheur s’éloigne du sentier balisé.

Le mode hors ligne transforme la montre connectée en outil de navigation indépendant du réseau cellulaire, une fonction particulièrement pertinente pour les propriétaires d’Apple Watch Ultra. Chaque fiche d’itinéraire fournit des données précises comme la distance totale, le profil altimétrique et des photos des points d’intérêt majeurs.