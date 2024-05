Les Franciliens sont à l’honneur aujourd’hui, avec le support du pass Navigo sur iPhone et l’ajout des horaires en temps réel des transports en commun de la RATP à Paris.

Dans son communiqué largement consacré au pass Navigo, Apple indique :

Dès cette semaine également, l’app Plans d’Apple proposera des informations sur la circulation en temps réel dans le métro, le RER, le tramway, les bus RATP et d’autres transports de la région parisienne. Avec la circulation en temps réel dans l’app Plans, les utilisateurs en région parisienne peuvent connaître les horaires détaillés des transports, voir les heures de départ et d’arrivée en direct et afficher les correspondances disponibles pour mieux planifier leurs trajets. L’app Plans d’Apple proposera également aux utilisateurs de la région parisienne des informations de circulation en temps réel, indiquant notamment les interruptions et les retards.