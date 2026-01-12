La cérémonie des Golden Globes 2026 s’est tenue hier, et cette fois Apple TV n’est pas reparti bredouille. The Studio a ainsi été sacré meilleure série de comédie tandis que Seth Rogen rafle le prix du meilleur acteur dans une série de comédie. Côté série dramatique, Severance et Slow Horses s’inclinent face à The Pitt, la série médicale de HBO. Rhea Seehorn remporte tout de même le trophée de la meilleure actrice dans une série dramatique, en l’occurrence Pluribus. Le grand vainqueur du soir est la mini-série Adolescence produite par Netflix, qui repart avec pas moins de 4 trophées.

Un score honorable… sans plus

Un score honorable donc pour Apple TV, mais pas ébouriffant non plus au vu de la qualité actuelle du catalogue. D’une façon générale, les Golden Globes boudent ostensiblement les séries d’Apple : Severance, pourtant reconnu comme un chef d’œuvre de la série, n’a remporté aucun prix en deux saisons, et l’on notera que cette année, Pluribus, série pourtant plébiscitée par la critique, n’a même pas été sélectionné dans la catégorie de la meilleure série dramatique. Alors certes, le service ne repart pas « Fanny », mais il y a un décalage notable entre la perception du niveau global de qualité et les retombées en terme de prix… tout au moins pour les Golden Globes.

Et ça continue…

Outre ces récompenses, Apple TV a reçu 7 nominations pour les Producers Guild Awards. La sélection est dominée par F1, en lice pour le Darryl F. Zanuck Award récompensant la meilleure production de long métrage destiné aux salles. The Studio figure de son côté parmi les nommés pour le Danny Thomas Award, qui distingue les meilleures productions de séries comiques, tandis que The Gorge concourt pour le prix de la meilleure production de film diffusé à la télévision ou en streaming. Dans la catégorie des séries dramatiques, Pluribus et Severance s’affrontent pour le Norman Felton Award, dédié aux productions télévisées épisodiques de fiction. La liste des nominations se complète avec Mr. Scorsese, retenu pour le prix de la meilleure production de programme non fictionnel, et Snoopy Presents: A Summer Musical, nommé dans la catégorie du meilleur programme pour enfants.