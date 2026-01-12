C’est l’un des jeux phares du Macintosh, l’héritage aussi d’une époque où Apple accompagnait l’explosion du jeu vidéo dans les années 80 : quarante ans pile après sa sortie, Dark Castle nous revient dans une version modernisée, désormais accessible aussi bien sur macOS que sur Windows et Linux !

Un monument du jeu vidéo des années 80

Édité en 1986 sur Macintosh, Dark Castle a marqué toute une génération avec son univers sombre et son gameplay exigeant. Initialement en noir et blanc sur les machines Apple, le jeu avait ensuite été adapté en couleurs sur plusieurs plateformes comme l’Amiga, l’Atari ST ou bien encore la Mega Drive (entre autres…).

Le joueur y incarne Duncan, un paladin chargé d’explorer un château labyrinthique rempli de pièges, d’ennemis et de secrets. L’objectif du jeu consiste à récupérer les clés nécessaires pour progresser dans les différentes ailes du château avant d’affronter le redoutable Chevalier Noir (le boss final).

Une réédition modernisée et enrichie

Cette nouvelle version baptisée Return to Dark Castle est sortie initialement sur Mac OSX en 2008, en tant que troisième opus de la franchise. Développé par Ludit Games, un studio fondé par Mark Pierce, co-créateur du jeu original, Return to Dark Castle inclut cette fois Dark Castle ainsi que sa suite Beyond Dark Castle, le tout enrichi de 50 nouvelles salles inédites.

Le speedrun du Dark Castle original sur Macintosh

Compatible clavier et manette, le jeu est déjà affiché sur Steam et devrait être disponible très prochainement. Côté configuration, un Mac équipé au minimum d’une puce Apple Silicon M1 ou d’un processeur Intel Core 2 Duo est requis, ce qui laisse songeur quand on sait qu’une simple puce 68000 Motorola suffisait à faire tourner le jeu d’origine.