La fonctionnalité clé du AirTag d’Apple est la possibilité de connaître l’emplacement d’un objet qui nous appartient et c’est tout particulièrement utile pour retrouver un bagage perdu. Il se trouve que des dizaines de compagnies aériennes supportent cette fonctionnalité, ce qui est intéressant pour toutes les personnes prenant l’avion.

En effet, depuis iOS 18.2 sur iPhone, il est possible de créer un lien personnalisé de son AirTag pour le partager avec une compagnie aérienne (ou quelqu’un d’autre) afin qu’elle puisse accéder à la localisation. En France, Air France propose ce système. Il suffit de se rendre sur le site d’Air France pour renseigner la référence de votre déclaration bagage et votre lien AirTag. En partageant le lien de votre AirTag, vous autorisez la compagnie aérienne à utiliser les données de celui-ci pour faciliter la localisation de votre bagage. Ces données seront accessibles par défaut pendant 7 jours, mais vous pouvez arrêter le partage à tout moment.

Pour obtenir le lien, ouvrez l’application Localiser sur votre iPhone et allez dans l’onglet « Objets ». Sélectionnez votre AirTag, appuyez sur « Partager la position de l’objet », puis sur « Continuer ». Copiez le lien et partagez-le avec votre compagnie aérienne.

Les compagnies aériennes supportant l’AirTag pour les bagages perdus

Comme l’a annoncé aujourd’hui Apple, il y a 36 compagnies aériennes qui supportent l’AirTag pour retrouver les bagages perdus. Voici la liste :