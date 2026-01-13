Contrairement aux idées reçues, ce n’est ni le processeur M1 historique ni le tout récente M5 qui domine aujourd’hui le jeu sur Mac. D’après les données officielles de Steam, la puce Apple Silicon M4 est devenue la puce plus utilisée par les joueurs macOS présents sur la plateforme de Valve.

La M4 en tête des configurations Mac sur Steam

L’enquête mensuelle matérielle et logicielle de Steam pour décembre 2025 révèle que 19,6 % des Mac exécutant Steam sont équipés d’une puce M4. Un chiffre qui place cette génération en tête, devant le M1 lancée en 2020, encore très répandue avec 18,06 % d’utilisateurs.

Les puces M2 et M3 suivent à distance, avec respectivement 13,08 % et 7,31 %. Un écart notable, d’autant que l’Apple Silicon M3 introduit le ray tracing accéléré matériellement, une fonctionnalité pourtant très attendue par les joueurs.

Un succès lié à la disponibilité des machines

Si la M4 séduit autant, c’est en grande partie grâce à sa large diffusion. le M4 équipe en effet une grande variété de Mac, du Mac mini à l’iMac 24 pouces, en passant par les MacBook Air et MacBook Pro. À l’inverse, la puce M5, pourtant annoncée comme jusqu’à 45 % plus performante graphiquement que la M4, reste limitée au MacBook Pro 14 pouces, ce qui explique sa présence encore marginale, autour de 1 %.

L’étude montre également que la majorité des joueurs Mac utilisent des configurations avec 16 Go de mémoire vive, et qu’une part significative fonctionne déjà sous macOS Tahoe.

On notera que malgré les efforts d’Apple pour imposer le Mac comme une plateforme de jeu crédible, l’adoption reste mesurée. Néanmoins, pour les utilisateurs actuels, la M4 apparaît comme un équilibre efficace entre performances, compatibilité et accessibilité, un statut qui pourrait perdurer tant que la M5 ne se démocratisera pas sur l’ensemble de la gamme.