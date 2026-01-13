Si l’on en croit de nouvelles données publiées par IFI CLAIMS Patent Services, l’activité de dépôt de brevets d’Apple a nettement ralenti en 2025 aux États-Unis. Le groupe californien a ainsi obtenu 2 722 brevets sur l’année, contre 3 082 en 2024, soit une baisse d’environ 12 % qui le fait reculer à la sixième place du classement annuel des entreprises les plus actives en dépôts de brevets.

Un repli qui s’inscrit dans une tendance plus large

Ce recul ne concerne pas uniquement Apple. L’ensemble du système américain des brevets a connu un ralentissement. En 2025, 323 272 brevets ont été délivrés aux États-Unis, un léger repli par rapport à l’année précédente, tandis que les demandes de nouveaux brevets ont chuté de 9 % pour atteindre leur plus bas niveau depuis 2019.

Les domaines historiquement moteurs — traitement des données numériques et transmission de données — ont été particulièrement touchés. Cette contraction reflète à la fois une prudence accrue des entreprises et les délais persistants liés à l’arriéré de plus d’un million de dossiers encore en attente auprès de l’office américain des brevets.

Apple recule, d’autres avancent

Dans ce contexte, Apple n’est pas la seule grande entreprise technologique à perdre du terrain. Google a également glissé dans le classement, tandis que Nvidia, pourtant au cœur de la vague de l’intelligence artificielle, n’a pas intégré le Top 50. À l’inverse, Samsung conserve la première place avec plus de 7 000 brevets délivrés suivi de TSMC et Qualcomm.

Innovation ciblée plutôt que volume

Le recul d’Apple contraste avec la progression de groupes comme Dell ou Toyota, portés par des innovations liées aux infrastructures informatiques, au stockage d’énergie et aux systèmes automobiles. Pour Apple, cette évolution pourrait aussi traduire une stratégie davantage axée sur la qualité et l’intégration technologique que sur la multiplication des dépôts, à l’heure où l’IA et les technologies de batteries restent au cœur des priorités industrielles.