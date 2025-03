En 2024, l’Office européen des brevets (OEB) a reçu 199 264 demandes de brevet, enregistrant une très légère baisse de 0,1 % par rapport à l’année précédente. Malgré des défis économiques, les déposants des 39 États membres de l’OEB ont légèrement augmenté leurs demandes de brevets de 0,3 %, tandis que celles des 27 États membres de l’UE et des pays non européens ont diminué de 0,4 %. La demande en brevets sur le territoire européen reste particulièrement forte dans les secteurs de la santé, de l’intelligence artificielle, des technologies propres et de la mobilité électrique.

Ces données offrent un aperçu des principales tendances et des entreprises leaders en matière d’innovation en Europe, et le moins que l’on puisse dire est que l’UE ne semble pas compter autant pour Apple que les Etats-Unis voire la Chine, tout au moins en ce qui concerne les dépôts de brevets. La firme de Cupertino se classe en effet 20ème en nombre de dépôts en Europe sur l’année 2024, avec à peine 806 demandes d’enregistrement de brevets. Samsung (5107 brevets), Huawei (4322), LG (3623) ou bien encore Qualcomm (3015) sont loin devant. Apple est même distancée en Europe par des sociétés loin de leur gloire d’antan, comme Ericsson (1470), Nokia (1186) ou bien encore Philips (1231). On note en outre que Microsoft (1131) et Alphabet/Google (1171) sont un peu devant. D’autres informations, comme les catégories de brevets les plus représentées ou bien encore la répartition (en pourcentages) des demandes de brevets à l’échelle mondiale, sont disponibles sur le site de l’office européen des brevets.