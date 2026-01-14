Apple a déjà annoncé un partenariat pluriannuel avec Google pour que son intelligence artificielle Gemini soit le moteur du nouveau Siri. L’analyste Ming-Chi Kuo décrypte cette stratégie, expliquant notamment qu’Apple cherche à gagner du temps avant de pouvoir réellement utiliser ses propres modèles.

Apple confronté à deux défis avant la WWDC 2026

Le fabricant d’iPhone fait face à une urgence technologique sur deux fronts. Il doit présenter une démonstration crédible d’intelligence artificielle lors de la WWDC 2026, après avoir annoncé en 2024 Apple Intelligence et une refonte de Siri s’appuyant sur l’IA. Ces éléments tardent à être concrétisés. Parallèlement, les systèmes d’IA passant par le cloud progressent à un rythme si rapide que tenir les promesses d’il y a deux ans pourrait ne plus suffire à impressionner.

Selon Kuo, les attentes des utilisateurs ont évolué au fil des avancées technologiques. Même une version complète d’Apple Intelligence telle qu’imaginée à l’origine risquerait de décevoir sans l’accès à des modèles de langage plus puissants. Cette situation force Apple à compléter ses développements internes avec des modèles externes plus performants.

Google fournit une bouée de sauvetage temporaire

L’accord conclu avec Google ne constitue pas un virage stratégique durable, mais plutôt une réponse tactique à la pression immédiate. Kuo dit que l’IA fonctionnant localement ne stimulera pas les ventes d’iPhone et de Mac à court terme. Le partenariat offre néanmoins à Apple un répit pour gérer les attentes sur l’ensemble de ses plateformes pendant que les équipes poursuivent leurs travaux sur les modèles maison.

Sur le long terme, l’intelligence artificielle deviendra centrale dans la différenciation matérielle, la conception des systèmes d’exploitation et l’expérience utilisateur globale. Cette perspective rend la possession de technologies IA propriétaires de plus en plus stratégique. La production de puces maison pour les serveurs IA en 2026 s’inscrit dans cette logique de reprise de contrôle technologique, permettant à Apple de ne plus dépendre de fournisseurs externes une fois la phase critique passée.