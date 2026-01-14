Apple ajoute une nouvelle pierre à l’édifice des contenus immersifs dédiés au Vision Pro : pour la première fois, un match de NBA complet est proposé gratuitement en vidéo immersive sur le casque XR d’Apple. La rencontre opposant les Milwaukee Bucks aux Los Angeles Lakers le 9 janvier dernier est désormais accessible via l’application officielle NBA.

Le sport en direct repensé pour l’Apple Vision Pro

Annoncé dès le lancement du casque, le sport en vidéo immersive manquait jusqu’ici de contenus concrets. Cette diffusion marque donc une avancée majeure pour Apple Immersive Video, une avancée rendue possible par l’utilisation de caméras spécialisées et bien sûr par l’implication de la NBA dans ce nouveau format.

Les utilisateurs du Vision Pro peuvent visionner l’intégralité du match, d’une durée d’environ deux heures, et pas seulement un condensé de ce dernier. Placé virtuellement au bord du parquet ou juste derrière le panier, le spectateur profite de multiples angles de vue soigneusement montés, sans oublier des sons spatialisés et les commentaires de journalistes sportifs. Les éléments de score sont en permanence visibles dans l’environnement, tout comme les panneaux et chronomètres réels de la salle.

Une première prometteuse malgré quelques limites

La qualité d’image est de très bonne qualité, même on n’atteint pas encore le niveau de détail observé dans d’autres contenus immersifs. Quelques baisses de fluidité et de résolution peuvent survenir, le flux dépendant de l’infrastructure de diffusion de la NBA. L’audio, en revanche, se distingue par sa clarté, notamment pour les commentaires, et ce malgré une ambiance sonore parfois inégale dans la salle.

Le basketball s’impose donc comme un terrain d’expérimentation idéal pour ce format immersif et l’on imagine sans peine qu’Apple pourrait désormais décliner cette expérience à d’autres disciplines. Vivre les grands événements sportifs « comme si on y était » depuis chez son canapé, voilà une proposition qui pourrait bien apporter une réelle plus-value au Vision Pro… pour peu que le prix devienne un jour raisonnable.

Le calendrier des prochains matchs qui seront disponibles en vue immersive avec le Vision Pro :

Jeudi 5 février

76ᵉʳˢ de Philadelphie – Lakers de Los Angeles

Vendredi 20 février

Clippers de Los Angeles – Lakers de Los Angeles

Jeudi 5 mars

Lakers de Los Angeles – Nuggets de Denver

Mardi 10 mars

Timberwolves du Minnesota – Lakers de Los Angeles

Lundi 30 mars

Wizards de Washington – Lakers de Los Angeles