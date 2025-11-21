Cette fois c’est confirmé : Apple s’est bel et bien associé avec le club du Real Madrid pour deux ambitieux projets immersifs avant tout destinés aux nombreux du club merengue. Le premier projet, prévu pour l’an prochain, est un documentaire sur le club destiné au casque XR Vision Pro : le film sera entièrement conçu en Apple Immersive, c’est à dire en format 180° et 8K avec son Spatial Audio.

Le tournage s’est déroulé lors de l’affiche de Ligue des champions opposant le Real Madrid à la Juventus, une rencontre captée grâce à plus de 30 caméras Blackmagic spécialisées dans l’enregistrement de vidéos en 3D. Le résultat promet une immersion exceptionnelle, et devrait offrir un accès inédit aux coulisses du match ainsi qu’à l’atmosphère électrique du mythique stade Santiago-Bernabéu. On sera sans doute loin de l’ambiance du précédent documentaire « Real Madrid: Until The End » produit par Apple TV mais sans l’aspect immersif offert par le Vision Pro.

« Infinite Bernabéu » : un projet visionnaire

Le second projet, encore plus ambitieux, porte le nom de code « Infinite Bernabéu ». Selon Florentino Pérez, président du club, cette collaboration permettra de repousser les frontières de la diffusion sportive. Pérez affirme qu’avec Apple, « ce sera comme ouvrir les portes du stade à toute la planète, sans limites ni barrières ». Une déclaration qui laisse imaginer la possibilité de retransmissions immersives de certains matchs directement sur Vision Pro. Voilà qui pourrait donner un solide argument de vente à un Vision Pro qui peine toujours à justifier son tarif très élevé.

Un anniversaire marqué par la créativité

En parallèle, Apple a célébré ses 40 ans de présence en Espagne avec une performance enregistrée dans l’Apple Store de la Puerta del Sol, performance intégralement capturée avec l’iPhone 17 Pro. « Il n’y a pas de meilleure façon de célébrer ces 40 ans que de mettre en lumière la créativité incroyable de ce pays », a déclaré Tim Cook.