La série à suspense Hijack, portée par Idris Elba, fait son retour ce 14 janvier sur la plateforme Apple TV avec une deuxième saison particulièrement attendue. Après avoir enfermé son héros dans un avion détourné lors de la première saison, la production change radicalement de décor et mise cette fois sur un huis clos tendu à bord d’un train circulant sur le réseau souterrain de Berlin.

Un nouveau terrain de jeu pour Sam Nelson

Idris Elba reprend donc le rôle de Sam Nelson, négociateur malgré lui confronté à une prise d’otages aux circonstances improbables. Fidèle à l’ADN de la série, cette nouvelle saison demande une certaine suspension d’incrédulité, mais compense largement son scénario improbable par un rythme soutenu et une mise en scène nerveuse. L’action se déploie sur huit épisodes (diffusion hebdomadaire chaque mercredi).

Le premier épisode est disponible dès aujourd’hui, tandis que le final est programmé pour le 4 mars. Les amateurs de « binge-watching » devront donc patienter pour découvrir l’intrigue dans son intégralité.

Un succès surveillé de près par Apple

Si cette deuxième saison propose une histoire bouclée, les créateurs ont déjà évoqué des pistes pour une éventuelle troisième et dernière itération, qui pourrait prendre cette fois la forme d’un film. L’avenir de la franchise dépendra toutefois des performances d’audience sur la plateforme.

Malgré des critiques parfois partagées, notamment à cause d’un scénario jugé aussi audacieux qu’excessif, Hijack avait su s’imposer lors de sa première saison en 2023. La série était devenue l’un des rares programmes Apple TV+ à figurer dans les classements d’audience américains, aux côtés de quelques rares productions du service comme Severance ou Silo.