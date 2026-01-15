Apple TV a officialisé le développement d’une nouvelle série documentaire consacrée à Andre Agassi, figure majeure de l’histoire du tennis mondial. Conçue comme une production en plusieurs volets, cette création entend retracer le parcours personnel et sportif d’un champion aussi adulé que tourmenté.

Un portrait intime d’une icône du tennis

L’annonce intervient seize ans après la parution de Open: An Autobiography, ouvrage devenu une référence dans la littérature sportive. Le livre avait marqué par sa sincérité brute, évoquant sans détour la pression médiatique, les doutes et les excès ayant jalonné la carrière d’Agassi. La série documentaire ambitionne de prolonger cette approche, en livrant un récit à la fois intense, nuancé et profondément humain de cette personnalité attachante.

Une carrière hors normes revisitée

Professionnel pendant plus de vingt ans, Andre Agassi a traversé plusieurs générations de tennis, des années 1980 au milieu des années 2000. Son palmarès impressionnant comprend huit titres du Grand Chelem en simple, un Career Grand Slam complété sur différentes surfaces et une place de numéro un mondial occupée durant 101 semaines. Mais au-delà des trophées, la série s’intéressera à l’homme derrière la légende, à ses contradictions et à son rapport complexe à la célébrité.

Une équipe créative expérimentée

La réalisation a été confiée à Chris Smith, documentariste multi-récompensé aux Emmy Awards, déjà connu pour ses travaux marquants dans le genre. Il s’agit de sa deuxième collaboration avec Apple TV, après déjà une autre série documentaire saluée par la critique. La production exécutive associe également plusieurs figures reconnues du milieu audiovisuel et sportif. Aucune date de diffusion n’a encore été communiquée.