La confirmation d’Apple a dissipé les derniers doutes : c’est bien Gemini, l’intelligence artificielle de Google, qui alimentera la prochaine génération de Siri. Un choix logique au regard des rumeurs, mais qui soulève une question centrale dans l’écosystème IA : pourquoi ChatGPT, déjà intégré à Siri depuis iOS 18, n’a-t-il pas été retenu comme socle principal de Siri (et d’Apple Intelligence) ?

Le refus d’OpenAI

D’après des informations relayées par le Financial Times, OpenAI aurait décliné volontairement la proposition. La décision aurait été actée à l’automne dernier et s’inscrirait dans une stratégie plus ambitieuse, consistant à éviter de devenir un simple fournisseur technologique pour Apple et à conserver une indépendance suffisante pour concurrencer directement les géants du secteur.

Malgré sa notoriété mondiale, OpenAI reste fortement dépendante de son service en ligne, encore déficitaire selon plusieurs rapports. L’entreprise n’a pas encore franchi le pas du matériel, même si Sam Altman collabore avec Jony Ive sur un projet d’appareil centré sur l’IA, dont seuls des prototypes existeraient à ce stade.

Apple et Google, un partenariat solide

De son côté, Apple avait plusieurs raisons de privilégier Google. Les deux groupes entretiennent des relations commerciales de longue date, relations marquées par des accords financiers à 10 chiffres. Google verse déjà des sommes colossales pour rester le moteur de recherche par défaut de Safari, et le nouvel accord autour de Gemini s’inscrirait dans cette continuité. Toujours selon The Information, le contrat porterait sur plusieurs milliards de dollars et prendrait la forme d’un partenariat cloud étalé dans le temps. Bien qu’Apple mette en avant son infrastructure Private Cloud Compute pour son IA, l’entreprise demeure l’un des plus grands clients des services cloud de Google (notamment pour iCloud).