La marque Beats, filiale d’Apple, dévoile une nouvelle campagne publicitaire spectaculaire mettant en scène Shohei Ohtani, superstar du baseball et figure emblématique des Los Angeles Dodgers. Fidèle à son ADN mêlant sport, musique et culture urbaine, Beats signe ici une collaboration visuelle ambitieuse, pensée comme un hommage à l’énergie et au rayonnement de Los Angeles.

Une mise en scène monumentale au cœur de Los Angeles

Réalisée avec le photographe Daniel Sannwald, la campagne joue sur des proportions démesurées, représentant Ohtani sous forme géante dans différents décors emblématiques de la ville. Cette esthétique surréaliste vise à symboliser autant la puissance sportive du joueur que son influence culturelle, tout en inscrivant Beats dans l’imaginaire urbain californien.

Back to back champion. 4-time MVP. Shohei Ohtani is larger than life. 歴史に残る2連覇。4度目のMVP。大谷翔平、想像を超えたその先へ。 pic.twitter.com/JLHizt5eKO — Beats by Dre (@beatsbydre) January 14, 2026

Dans les visuels, l’athlète arbore plusieurs modèles phares de la marque, notamment les Beats Studio Pro, Powerbeats Pro 2 et Powerbeats Fit, soulignant l’orientation sportive et lifestyle de la gamme actuelle.

Un partenariat naturel entre sport, image et performance

Il est clair que pour Beats, Shohei Ohtani incarne parfaitement les valeurs mises en avant par Beats : ambition, audace et excellence. La marque, née à Los Angeles, revendique aussi une proximité culturelle avec l’athlète, dont le parcours exceptionnel fait écho à l’esprit de dépassement cher à l’univers Beats.

Quadruple MVP de la MLB et double champion des World Series avec les Dodgers en 2024 et 2025, Ohtani s’impose aujourd’hui comme l’un des sportifs les plus influents au monde. Cette collaboration illustre la stratégie d’Apple consistant à renforcer l’image premium et iconique de Beats en s’associant à des figures capables de fédérer bien au-delà du sport.