Les amateurs de rétro-gaming équipés de l’Apple Vision Pro vont bientôt pouvoir replonger dans l’âge d’or des salles d’arcade. Dès février, Apple Arcade accueillera Retrocade, une application immersive qui recrée l’ambiance des bornes mythiques des années 1980 en réalité virtuelle.

Une salle d’arcade virtuelle à explorer

Développé par Resolution Games, Retrocade permettra de se déplacer librement dans un espace virtuel ou en AR, et d’interagir avec des bornes d’époque fidèlement reproduites. Les joueurs peuvent admirer les illustrations originales des cabinets, puis lancer les titres directement depuis leur écran, pour une expérience proche de celle des salles d’arcades traditionnelles, sans files d’attente ni jetons.

Une borne d’arcade dans votre salon ? Ce sera possible avec Retrocade, qui permettra d’afficher en AR les plus célèbres bornes des années 80

Des classiques remasterisés pour Apple Arcade

Au lancement, plusieurs jeux emblématiques seront disponibles, dont Pac-Man, Space Invaders, Galaga, Asteroids, Breakout, Centipede et Bubble Bobble. Ces titres bénéficient d’améliorations comme des classements en ligne, des succès à débloquer et bien sûr la compatibilité avec les manettes Bluetooth sur iPhone, iPad et Vision Pro.

Contrairement aux solutions d’émulation classiques, Retrocade propose des jeux officiellement licenciés, accessibles immédiatement sans manipulation complexe. Sur Vision Pro, la puissance des puces Apple permettra une émulation fluide, avec une restitution fidèle du gameplay original.

Retrocade sera disponible dès le 5 février via Apple Arcade (inclus dans l’abonnement à 6,99 € par mois ou dans Apple One).