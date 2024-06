Apple Arcade ajoute Warped Kart Racers et Cityscapes: Sim Builder, deux nouveaux jeux pour le Vision Pro afin de proposer de nouvelles expériences spatiales. Le premier est disponible dès maintenant, le second arrivera le 3 juillet.

Avec Warped Kart Racers, laissez-vous aspirer par ce jeu de kart, en solo ou entre amis, et retrouvez un éventail de personnages des séries 20th Television : American Dad!, Les Griffin, Les Rois du Texas et Solar Opposites. Explorez des lieux de légende (avec quelques surprises) sur votre route vers la gloire du kart.

Le 3 juillet, Cityscapes : Sim Builder, le jeu Apple Arcade de l’année et finaliste de l’Apple Design Award, étend son gameplay au salon du joueur. Grâce à une nouvelle vue de la ville, les joueurs disposent d’un point de vue parfait pour gérer leur ville en tant que maire, en prenant des décisions importantes qui ont un impact sur la santé et le bonheur de leurs concitoyens. Ils utiliseront leurs mains pour tracer des routes, construire des quartiers et, au final, faire de leur ville un endroit prospère, rentable et durable où il fait bon vivre.

Ces deux jeux ont déjà été disponibles sur Apple Arcade. La nouveauté aujourd’hui est le support pour l’Apple Vision Pro.

Pour rappel, l’Apple Vision Pro sera disponible en France à partir de 3 999 euros. La disponibilité se fera le 12 juillet.