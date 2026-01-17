Apple expérimente une nouvelle interface de recherche sur l’App Store qui rend les publicités quasi indiscernables des résultats pour les utilisateurs d’iPhone. Cette modification esthétique, repérée sur la bêta d’iOS 26.3 pour certains utilisateurs, supprime le visuel habituel bleu des recherches sponsorisées pour favoriser une intégration classique, mais potentiellement trompeuse.

Les résultats de recherche et les pubs deviennent similaires

Selon 9to5Mac, Apple teste actuellement un format où l’arrière-plan bleu, qui encadrait traditionnellement les résultats sponsorisés, disparaît totalement. Le seul élément permettant encore de différencier une publicité d’un vrai résultat de recherche pour une application reste la petite mention « Annonce » apposée à côté de l’icône. Cette suppression de la barrière visuelle brouille la frontière entre les pubs et les vrais résultats de recherche, risquant d’induire l’utilisateur en erreur.

Cette refonte graphique semble s’aligner sur l’annonce faite par Apple en décembre concernant l’arrivée prochaine de multiples résultats sponsorisés pour une même requête. En rendant ces publicités visuellement identiques au reste de la liste, Apple cherche mécaniquement à augmenter le taux de clics. Si cette approche dégrade la lisibilité et l’expérience utilisateur immédiate, elle sert avant tout à stimuler la croissance de la division publicitaire du fabricant et donc à gagner encore plus d’argent.

iOS 26.3 est pour l’instant en bêta

Pour rappel, la bêta d’iOS 26.3 est pour l’instant disponible auprès des développeurs et testeurs publics. Le système intègre une nouvelle option facilitant le transfert de données d’un iPhone vers un smartphone Android. Ce module permet de migrer une vaste gamme d’informations personnelles, incluant les photos, vidéos, messages, notes, applications, mots de passe et le numéro de téléphone.

La mise à jour propose également une fonctionnalité « Transfert de notifications », conçue pour rediriger les alertes vers des appareils tiers. Cette nouveauté cible spécifiquement les utilisateurs souhaitant utiliser des montres connectées ou des traqueurs d’activité concurrents à l’Apple Watch.

La version finale d’iOS 26.3 devrait être disponible pour l’ensemble des utilisateurs d’iPhone et d’iPad d’ici la fin du mois de janvier, voire au début de février.