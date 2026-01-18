Il repart avec un MacBook Pro M4 Max gratuit après une gaffe d’Apple en réparation
Un utilisateur de Reddit a vécu une expérience client plus que positive en apportant son MacBook Pro de 15 pouces de 2018 pour un simple remplacement de batterie dans un Apple Store. À la suite d’une erreur technique commise lors de l’intervention, Apple a remplacé gratuitement la machine par un MacBook Pro M4 Max de 16 pouces, une configuration valant plus de 13 fois le prix de la réparation initiale.
Une réparation qui tourne mal
L’incident a débuté lorsque le propriétaire du MacBook Pro de 2018 a reçu une alerte de macOS recommandant de changer la batterie. Après avoir fait un devis auprès d’un réparateur tiers, qui lui demandait 200 £ (231 €), il s’est tourné vers un Apple Store qui proposait l’intervention pour 245 £ (283 €). Il a choisi l’Apple Store, jugeant la différence de prix correcte pour une réparation « officielle ». Les employés ont alors effectué un diagnostic complet et ont commandé les pièces nécessaires, estimant le délai d’attente à une semaine.
Cependant, la routine de service après-vente s’est grippée une fois les composants arrivés. Les techniciens ont informé le client que son ordinateur avait cessé de fonctionner durant la manipulation. Malgré deux tentatives successives avec deux lots de pièces neuves différents, l’équipe n’a jamais réussi à redémarrer la machine, laissant le client sans outil de travail et contraignant le magasin à trouver une solution de dédommagement immédiate.
Un dédommagement sympathique : du modèle 2018 au M4 Max
Pour compenser la perte définitive de l’ordinateur, Apple a appliqué sa politique de remplacement en fournissant une machine aux spécifications jugées équivalentes ou supérieures. Contre toute attente, le modèle de substitution offert n’était pas un simple milieu de gamme, mais un MacBook Pro de 16 pouces équipé de la puce M4 Max. Au lieu de facturer les 245 £ du devis initial ou les 150 £ (173 €) supplémentaires que le client voulait payer pour profiter de l’écran nano-texturé, le magasin lui a remis le Mac portable sans aucuns frais.
La configuration offerte, d’une valeur de 3 249 £ (3 747 €), correspond à l’un des modèles haut de gamme. Ce geste commercial transforme une panne critique en une mise à niveau technologique majeure pour l’utilisateur, passant d’une architecture Intel vieillissante à la dernière génération de puces Apple Silicon. Son année 2026 commence donc très bien à ce niveau.
On est très content pour lui !En espérant que les données ont pu être tout de même transférer
Joli et joli coup de com en passant. Après ils se sont peut être dit que l’équivalent de SA machine pour l’époque équivalait à un M4 Max d’aujourd’hui. On sait que ancien mac était un 15 pouces. Il a peut être mis beaucoup d’options dedans faisant monter la facture initiale. Mais joli dans tous les cas.
Je vous confirme que des histoires comme celle ci il y en a des dizaines, et que c’est extremement rare que l’issue soit positive … Mais la com’ d’Apple sait y faire …
C’est vraiment positif sauf dans un cas c’est son outils de travail changer d’architecture de processeur c’est aussi acheter de nouvelles licences logiciel donc l’un dans l’autre ça revient au même pour le client au final. Quand on sait que certains logiciel pro coûtent plus de 6000€ c’est un beau geste qu’il faut parfois nuancer selon les cas.
Je peut témoigner car mon 1er mac était l’iMac blanc avec Tiger et je n’y connaissait rien en Mac , bref après 1 mois environ j’avais tout le temps des erreurs de disque dur , qui était le plus gros modèle possible à l’époque , donc j’ai contacté Apple et j’ai pu envoyer mon iMac blanc et comme j’avais l’habitude d’attendre des semaines voir des mois sur PC je me suis pas inquiéter. Et puis près d’un mois plus tard j’ai reçu un coup de fil ou la personne s’est excusé platement car ils avaient une pénurie de ses grosses config HDD et entre temps Apple avait dévoilé que des nouveaux iMac en aluminium allait sortir avec Intel inside , et Apple m’a proposer 2 solution mais j’ai choisit la meilleur je leur ai dit bah sérieusement je préfère attendre quelques mois que les nouveaux iMac sortent en aluminium et Apple ma promis que j’aurai la config au max sur tout ( cg hdd c’était déjà le cas sur l’iMac blanc ) mais là ram par contre j’avais eu un gros boost je me rappelle plus les détails mais j’ai une une machine iMac alu dès sa sortie maxxée et j’etait super happy 😃 donc non étant client Apple depuis toutes ces années je peut dire quelques mois cela existe mais par contre il faut admettre qu’Apple est de plus en plus radins sur ce genre de gestes surtout en France ( car ils furent victimes de bien plus d’arnaques par exemple sur le remplacement express des iPhones et autres comparé aux autres pays Européens .. c’est aussi pourquoi la France a mis des années à proposer des iPad ou iPhone en refurb par exemple . Bref cela arrivait ya 20 ans j’étais nouveau client et ça m’a convinacu de leur rester fidèle à vie ( enfin pour le moment ) mais depuis ils se sont un peu durcit j’ai remarqué .