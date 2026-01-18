Un utilisateur de Reddit a vécu une expérience client plus que positive en apportant son MacBook Pro de 15 pouces de 2018 pour un simple remplacement de batterie dans un Apple Store. À la suite d’une erreur technique commise lors de l’intervention, Apple a remplacé gratuitement la machine par un MacBook Pro M4 Max de 16 pouces, une configuration valant plus de 13 fois le prix de la réparation initiale.

Une réparation qui tourne mal

L’incident a débuté lorsque le propriétaire du MacBook Pro de 2018 a reçu une alerte de macOS recommandant de changer la batterie. Après avoir fait un devis auprès d’un réparateur tiers, qui lui demandait 200 £ (231 €), il s’est tourné vers un Apple Store qui proposait l’intervention pour 245 £ (283 €). Il a choisi l’Apple Store, jugeant la différence de prix correcte pour une réparation « officielle ». Les employés ont alors effectué un diagnostic complet et ont commandé les pièces nécessaires, estimant le délai d’attente à une semaine.

Cependant, la routine de service après-vente s’est grippée une fois les composants arrivés. Les techniciens ont informé le client que son ordinateur avait cessé de fonctionner durant la manipulation. Malgré deux tentatives successives avec deux lots de pièces neuves différents, l’équipe n’a jamais réussi à redémarrer la machine, laissant le client sans outil de travail et contraignant le magasin à trouver une solution de dédommagement immédiate.

Un dédommagement sympathique : du modèle 2018 au M4 Max

Pour compenser la perte définitive de l’ordinateur, Apple a appliqué sa politique de remplacement en fournissant une machine aux spécifications jugées équivalentes ou supérieures. Contre toute attente, le modèle de substitution offert n’était pas un simple milieu de gamme, mais un MacBook Pro de 16 pouces équipé de la puce M4 Max. Au lieu de facturer les 245 £ du devis initial ou les 150 £ (173 €) supplémentaires que le client voulait payer pour profiter de l’écran nano-texturé, le magasin lui a remis le Mac portable sans aucuns frais.

La configuration offerte, d’une valeur de 3 249 £ (3 747 €), correspond à l’un des modèles haut de gamme. Ce geste commercial transforme une panne critique en une mise à niveau technologique majeure pour l’utilisateur, passant d’une architecture Intel vieillissante à la dernière génération de puces Apple Silicon. Son année 2026 commence donc très bien à ce niveau.