Apple va maintenant être capable de réparer les haut-parleurs des MacBook Pro sans pour autant remplacer d’autres composants. Cela va permettre de baisser le coût de la réparation.

Jusqu’à présent, le remplacement des haut-parleurs sur les MacBook Pro de 2016 et les modèles plus récents nécessitait le remplacement de l’ensemble du boîtier supérieur, une réparation très coûteuse puisqu’elle impliquait le changement de la majeure partie du châssis du Mac portable. Maintenant que les haut-parleurs seront disponibles en tant que réparation individuelle, cela va devenir plus abordable.

MacRumors rapporte qu’Apple a envoyé un mémo aux Apple Store et aux réparateurs agréés pour les informer que la réparation des haut-parleurs concernera aussi bien les MacBook Pro de 14 et 16 pouces avec les puces M4, M4 Pro et M4 Max que les autres modèles Apple Silicon (M1, M2, M3).

Il se trouve qu’Apple a déjà mis en ligne un guide pour le remplacement des haut-parleurs. Cela concerne en l’occurrence les nouveaux modèles avec les puces M4. Cela implique qu’Apple devrait bientôt rendre les composants disponibles à la commande par l’intermédiaire de sa boutique de réparation en libre-service.

La réparation est loin d’être une opération simple comme on peut le voir avec les nombreuses étapes. Voici notamment les outils nécessaires :