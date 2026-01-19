Apple enrichit son application Plans en ajoutant trois nouvelles villes à sa fonctionnalité Flyover, dont une ville française. Cette mise à jour permet désormais aux utilisateurs d’explorer Caen, Reading (États-Unis) et Wolfsbourg (Allemagne) à travers une modélisation 3D photoréaliste.

Flyover modélise Caen en 3D

Pour ceux qui ne le savent pas encore, Flyover est une fonction d’Apple Plans qui affiche certaines villes et sites touristiques en vue 3D photoréaliste, comme si l’on survolait les bâtiments à vol d’oiseau. Elle permet de tourner autour des monuments, de zoomer et de se déplacer librement dans le paysage pour explorer un lieu avant d’y aller ou simplement par curiosité

Les utilisateurs peuvent ainsi découvrir sous tous les angles le château de Caen, une forteresse médiévale au cœur de la cité, ainsi que les deux Abbayes (l’Abbaye aux Hommes et l’Abbaye aux Dames). Cette intégration offre une perspective sur l’architecture et l’urbanisme de la préfecture du Calvados, renforçant l’attractivité de l’outil de navigation d’Apple pour la découverte du patrimoine local.

Strasbourg et d’autres villes s’améliorent sur Apple Plans

Parallèlement à ces nouveaux ajouts, Apple a procédé à une refonte des données cartographiques pour une série de villes disposant déjà de Flyover. Cette vague de mises à jour vise à offrir des rendus plus récents et une qualité visuelle améliorée, corrigeant les évolutions urbaines et affinant les textures des bâtiments. En France, Strasbourg bénéficie de ce rafraîchissement graphique.

Outre-Atlantique, le Canada voit les modélisations de Montréal et Ottawa améliorées. Aux États-Unis, la liste des villes mises à jour est plus importante, incluant plusieurs localités de l’Oregon (Portland, Salem, Eugene, Medford/Grants Pass), du Texas (Austin, San Antonio) et de l’État de New York (Syracuse, Rochester), ainsi que Memphis (Tennessee) et Lancaster (Pennsylvanie). En Allemagne, la ville de Bielefeld fait également son retour dans le catalogue avec des données actualisées.

Il n’y a pas besoin de faire une mise à jour particulière pour avoir les nouveautés de Flyover. Apple a fait le changement au niveau de ses serveurs directement.