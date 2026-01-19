À l’instar des années précédentes, Apple rend hommage à Martin Luther King Jr sur la page d’accueil de son site. C’est à l’occasion du Martin Luther King Day qui est fêté chaque année le troisième lundi du mois de janvier. En 2026, il s’agit du 19 janvier.

Nouvel hommage d’Apple pour Martin Luther King Jr

Comme pour les années précédentes, Apple modifie complètement la page d’accueil de son site américain pour mettre en avant Martin Luther King Jr. Aucun produit n’apparait. Il n’y a pas d’iPhone, de Mac, d’Apple Watch, d’iPad ou autre. Ils seront de retour demain.

Apple s’inspire du même modèle que l’année dernière, à savoir la présence de trois citations du militant des droits civiques et tout autant de photos. « Nous rendons hommage au Dr King et réfléchissons à sa vie et à son héritage ». Les citations sont les suivantes :

« La question la plus persistante et la plus urgente de la vie est : que faites-vous pour les autres ? »

« Je suis convaincu que l’amour est la force la plus durable au monde .»

« Soyez un buisson si vous ne pouvez pas être un arbre. Si vous ne pouvez pas être une autoroute, soyez simplement un sentier. Si vous ne pouvez pas être un soleil, soyez une étoile. Car ce n’est pas par la taille que l’on gagne ou que l’on échoue. Soyez le meilleur de ce que vous êtes. »

En accompagnement, Apple propose une session Marcher (Time to Walk) avec Bernice A. King, à savoir l’une des enfants de Martin Luther King Jr, à écouter sur Apple Podcasts. Il y a également les œuvres essentielles de Martin Luther King Jr, sélectionnées pour les étudiants, à lire sur Apple Livres.

Dans la foulée, Tim Cook, le patron d’Apple, a lui aussi tenu à rendre hommage. Il écrit : « Aujourd’hui, nous rendons hommage à l’héritage du Dr Martin Luther King Jr., à son engagement en faveur de la justice et à sa conviction que chacun d’entre nous a le pouvoir de changer les choses, car comme il nous l’a rappelé, « tout le monde peut être grand, car tout le monde peut servir » ».