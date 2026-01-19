Bien avant le Macintosh, Apple avait déjà posé les bases de l’informatique moderne avec le Lisa, lancé sur le marché américain le 19 janvier 1983. Interface graphique, souris, gestion des fenêtres et applications bureautiques intégrées, tout ce qui allait devenir la norme sur Mac existait déjà sur le Lisa, mais le grand public ne s’en est presque pas aperçu au point de considérer souvent (comme certains médias) que le Macintosh est le premier ordinateur commercial à intégrer une souris et une interface graphique.

Un ordinateur en avance sur son temps

Conçu après plusieurs années de recherche inspirées notamment par les travaux du Xerox PARC, le Lisa incarnait une rupture technologique majeure. Cette machine compacte (pour l’époque) proposait une expérience utilisateur radicalement nouvelle, pensée pour le travail professionnel, à une époque totalement dominée par les interfaces en ligne de commande. Steve Jobs voyait dans le Lisa l’avenir de l’informatique personnelle, n’hésitant pas à pousser Apple investir massivement pour imposer ce nouveau standard ; en pure perte.

Un échec commercial malgré une innovation historique

Le principal handicap du Lisa fut son prix, soit environ 10 000 dollars à sa sortie (ou 30 000 dollars actuel)s. Trop cher, jugé lent face aux PC compatibles IBM, le Lisa n’a jamais trouvé son public. Moins de trois ans après le lancement, Apple a cessé sa production avant de recycler une partie des machines sous l’appellation Macintosh XL.

Malgré ce lourd échec, l’héritage du Lisa est immense : cette machine en avance sur son temps a servi de laboratoire grandeur nature pour le Macintosh, qui reprendra la plupartv de ses concepts tout en les rendant nettement plus accessibles. Aujourd’hui encore, l’ergonomie graphique, la métaphore du bureau et la navigation à la souris doivent beaucoup à ce projet pionnier.

Longtemps éclipsé par le succès du Mac, le Lisa est désormais reconnu comme une pièce fondatrice de l’histoire informatique. Sa redécouverte rappelle qu’une innovation peut transformer durablement un secteur… même lorsque cette dernière échoue à rencontrer le succès.