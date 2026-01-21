Apple TV met en ligne ce mercredi 21 janvier 2026 la saison 2 de l’excellente série Les Gouttes de Dieu. Adaptée du manga éponyme de Tadashi Agi et Shu Okimoto, la série franco-japonaise a conquis un large public grâce à son approche à la fois sensible et spectaculaire de l’œnologie. Trois ans après une première saison saluée par la critique, Fleur Geffrier et Tomohisa Yamashita reprennent leurs rôles respectifs pour poursuivre cette fresque entre héritage, transmission et évidemment quelques dramas.

Retour sur l’intrigue

L’histoire des Gouttes de Dieu débute avec la mort d’Alexandre Léger, un critique vinicole de renommée internationale installé à Tokyo. Sa fille Camille (Fleur Geffrier), qu’il n’a pas vue depuis de longues années, découvre qu’elle ne pourra hériter de sa cave d’exception qu’en se soumettant à une série d’épreuves sensorielles redoutables. Face à elle, Issei Tomine (Tomohisa Yamashita), jeune prodige de la dégustation, bientôt révélé comme son demi-frère.

Après une compétition éprouvante, Camille comprend que « les gouttes de Dieu » symbolisent la pluie, élément vital sans lequel il n’existe ni vin ni vie. Cette révélation lui permet de remporter le défi. Plutôt que d’entrer en conflit juridique, elle choisit de partager l’héritage avec Issei et de réorganiser l’influent Léger Guide, confiant la direction éditoriale à de nouveaux responsables.

Ce qui attend Camille et Issei dans la saison 2

La seconde saison s’écarte du plot principal de la saison 1: Issei, frustré de ne pas ressentir le vin avec la même intensité que Camille, cherche à forcer ses perceptions, parfois au détriment de sa santé. De son côté, Camille reste hantée par sa relation inachevée avec son père. Tout bascule lorsque cette dernière reçoit une bouteille mystérieuse accompagnée d’un ultime message d’Alexandre Léger, message qui parle d’un vin exceptionnel que Léger n’a jamais réussi à identifier. Ce nouveau défi pousse le duo à parcourir l’Europe à la recherche de réponses, ce qui est l’occasion d’admirer quelques vignobles mythiques.

Le premier épisode de la saison 2 est disponible sur Apple TV. Les épisodes suivants seront diffusés chaque mercredi.