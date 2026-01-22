Anthropic connecte désormais Claude à l’application Santé d’Apple, permettant au chabot d’intelligence artificielle d’accéder directement aux données de santé et d’exercices physiques des utilisateurs d’iPhone. Cette nouvelle fonctionnalité s’inscrit dans une offensive plus large de l’entreprise dans le secteur médical, déployée en version bêta cette semaine via son application iOS.

Une assistance par IA pour le suivi médical

L’option est d’abord réservée aux utilisateurs américains avec les forfaits Claude Pro et Max. Les utilisateurs éligibles peuvent choisir de partager leurs statistiques, incluant les mouvements, le sommeil et les habitudes d’activité physique.

Une fois la connexion établie avec l’application Santé d’Apple, Claude offre plusieurs niveaux d’analyse. L’IA est capable de résumer un historique médical complexe, d’expliquer des résultats d’examens ou de détecter des tendances à travers les différentes mesures d’exercices physiques. L’outil aide également les utilisateurs à préparer leurs rendez-vous médicaux en suggérant des questions pertinentes à poser aux praticiens.

Cette annonce intervient seulement deux semaines après le lancement par OpenAI de ChatGPT Health qui propose sa propre intégration avec Apple Santé. Les deux entreprises concurrentes insistent sur un point crucial : leurs outils ne sont pas conçus pour établir des diagnostics et ne remplacent en aucun cas un avis médical professionnel.

Anthropic met l’accent sur la sécurité avec une approche privée par conception. L’utilisateur garde le contrôle total : il doit explicitement consentir à l’activation du service, sélectionne précisément les informations partagées et peut révoquer l’accès à tout moment. L’entreprise garantit que les données de santé collectées ne sont pas utilisées pour l’entraînement de ses modèles d’IA.