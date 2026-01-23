Face à la montée en puissance des cyberattaques par hameçonnage (Phishing), l’éditeur de 1Password (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad ou Lien macOS) annonce une nouvelle fonctionnalité de protection destinée à réduire les erreurs humaines, souvent à l’origine des compromissions de comptes. Le gestionnaire de mots de passe introduit désormais des avertissements « intelligents » lorsqu’un utilisateur tente de coller manuellement ses identifiants sur un site web suspect.

Un garde-fou supplémentaire contre les faux sites

Jusqu’à présent, 1Password bloquait déjà le remplissage automatique des identifiants sur des pages imitant des services légitimes. Toutefois, certains utilisateurs contournent ce mécanisme en copiant-collant directement leurs données de connexion. Désormais, cette action déclenche une alerte visuelle dans l’extension navigateur, alerte qui invite l’utilisateur à vérifier l’URL et l’authenticité du site avant de poursuivre.

Selon l’éditeur, cette mesure vise à agir comme une « seconde paire d’yeux », capable de provoquer un temps d’arrêt salutaire avant une éventuelle erreur. Ce système d’alerte devrait donc permettre de diminuer le risque de compromission de comptes causée par des campagnes de phishing de plus en plus sophistiquées. 1Password continue ainsi d’étoffer son arsenal contre le vol d’identifiants, à un moment où les attaques par hameçonnage figurent parmi les principales causes de fuites de données à l’échelle mondiale.

Une fonctionnalité activée par défaut pour les particuliers et les entreprises

La protection est automatiquement activée pour les abonnements individuels et familiaux, tandis que les administrateurs de comptes professionnels peuvent l’imposer à l’ensemble de leurs équipes. Le déploiement débute dès aujourd’hui sur les principales plateformes compatibles avec l’extension 1Password.

Cette mise à jour s’inscrit dans une stratégie plus large visant à transformer les gestionnaires de mots de passe en véritables centres de sécurité numérique, capables non seulement de stocker des identifiants, mais aussi d’anticiper les menaces et de guider les utilisateurs vers de meilleures pratiques. 1Password dispose d’un abonnement à 2,99 euros/mois.