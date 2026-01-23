La série Pluribus vient de signer une performance assez remarquable sur Apple TV, portée par la diffusion de l’épisode final de sa première saison. Selon les dernières données de Nielsen, la production a enregistré une progression spectaculaire de son audience aux États-Unis, confirmant ainsi son statut de succès majeur pour la plateforme de streaming d’Apple.

Une hausse d’audience record en une semaine

Ainsi, entre le 22 et le 28 décembre, Pluribus a totalisé environ 483 millions de minutes visionnées, soit une hausse de près de 40 % par rapport à la semaine précédente. Cette progression lui permet d’atteindre la sixième place du classement Nielsen des séries originales les plus regardées. Une semaine plus tôt, la série occupait déjà une position honorable avec 360 millions de minutes cumulées, là encore dans une dynamique de croissance logique à l’approche du dénouement de la saison.

Apple TV s’impose face à la concurrence

Pluribus est la seule production Apple TV présente dans le Top 10, devançant même plusieurs séries très populaires issues d’autres plateformes concurrentes. Sans surprise, la première place revient à la superproduction Netflix Stranger Things, mais la belle performance de Pluribus confirme la capacité d’Apple à faire émerger des contenus originaux capables de rivaliser avec les mastodontes du streaming. Bien que les chiffres Nielsen ne concernent que le marché américain, ils vont dans le sens des récentes déclarations d’Apple affirmant que la série était désormais la plus regardée de son catalogue.

Faute de données chiffrées officielles communiquées par Apple à l’échelle mondiale, l’ampleur exacte du succès de la série reste difficile à quantifier. Néanmoins, cette progression rapide d’audience souligne la montée en puissance de Pluribus et renforce la stratégie d’Apple TV autour de productions premium.