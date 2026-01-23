Apple envisagerait de relancer son partenariat avec Intel pour la production de certains processeurs pour iPhone mais selon une dynamique radicalement différente du passé. D’après une nouvelle note de l’analyste Jeff Pu (obtenue par MacRumors), la firme de Cupertino confierait à Intel la fabrication de puces conçues en interne dès 2028, en s’appuyant sur le procédé de gravure 14A.

Intel, en plus de TSMC, pour produire les processeurs d’iPhone

Cette collaboration marquerait un tournant : Intel n’aurait aucun rôle dans la conception même des puces pour iPhone, cette tâche restera celle d’Apple. Son implication se limiterait strictement à la production. Ce modèle contraste avec l’ère des Mac Intel, équipés de processeurs x86 imaginés par Intel avant la transition vers Apple Silicon en 2020. L’analyste avait précédemment indiqué que cet accord concernerait au moins certains modèles d’iPhone non-Pro, impliquant potentiellement une partie des futures puces A21 ou A22.

Le retour vers Intel répondrait à un impératif de diversification pour Apple à un moment charnière. La compétition pour l’accès aux capacités de production s’intensifie, Nvidia ayant dépassé Apple en tant que premier client de TSMC, porté par la demande explosive des serveurs d’intelligence artificielle. Bien que TSMC devrait rester le partenaire principal, l’ajout d’un deuxième fournisseur permettrait de sécuriser les volumes.

D’autres gammes de produits pourraient également bénéficier de cette stratégie. En novembre, l’analyste Ming-Chi Kuo anticipait déjà qu’Intel commencerait à livrer des puces M d’entrée de gamme pour certains Mac et iPad dès la mi-2027, en utilisant son procédé 18A. Contrairement à Jeff Pu, Kuo n’avait pas mentionné l’iPhone dans ses prévisions, mais l’historique de collaboration existe, Intel ayant fourni des modems cellulaires pour les iPhone 7 à iPhone 11.