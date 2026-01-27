D’abord perçu comme délaissé par les utilisateurs d’iPhone, iOS 26 affiche finalement un taux d’adoption plus élevé qu’annoncé, à savoir 50 %. Malgré le fait que près d’un appareil sur deux a la nouvelle version, la méfiance des utilisateurs reste forte face aux bugs, à l’autonomie et au design controversé avec la nouvelle interface Liquid Glass.

Un appareil sur deux a installé iOS 26

Au début du mois, StatCounter, qui analyse le trafic Web, avait annoncé qu’iOS 26 était seulement installé sur 16,3 % des iPhone, suggérant que les utilisateurs boudaient cette mise à jour, préférant rester sur iOS 18. Mais c’était une erreur parce qu’Apple a modifié sa méthode de système d’empreinte (fingerprint) dans Safari. Les modifications apportées ont entraîné une erreur d’affichage : iOS 26.2 a été affiché comme iOS 18.7 et iOS 26.1 comme iOS 18.6. StatCounter a depuis fait les ajustements nécessaires. La part d’installation d’iOS 26 frôle les 50 %.

En soi, cela reste moins bon que les années précédentes. À la même période l’année dernière (janvier 2025), iOS 18 avait déjà conquis plus de 60% des utilisateurs. En 2024, iOS 17 affichait également une adoption supérieure à 50% quatre mois après sa sortie.

Pourquoi certains ne mettent pas à jour leur iPhone

Pourquoi un taux d’adoption en baisse pour iOS 26 ? Un sondage de SellCell permet de se faire une idée. Parmi ceux qui n’ont pas encore installé iOS 26, les principales réticences concernent l’autonomie (24,2%) et les performances générales (23,8%). D’autres utilisateurs critiquent les changements esthétiques mis en place par la nouvelle interface Liquid Glass (17,5%) ou regrettent qu’il soit impossible de désactiver certains éléments visuels (8,6%). Certains craignent aussi de ne pas pouvoir revenir à une version antérieure d’iOS (15%) ou évoquent la présence de bugs (11,4%).

Le sondage souligne qu’une majorité d’utilisateurs reste prudente face aux mises à jour : seuls 38,8% d’entre eux installent immédiatement une nouvelle version lorsqu’elle est proposée. La plupart préfèrent attendre pour vérifier qu’aucun problème majeur n’est signalé. Même parmi ceux déjà passés à iOS 26, 72% ont admis avoir eu des hésitations avant d’installer la mise à jour, tandis qu’un quart des retardataires ignoraient simplement qu’elle était disponible ou pensaient qu’elle s’activerait automatiquement.