Quatre mois après son lancement, iOS 26 peine à réellement s’installer sur iPhone. Les données publiées par Statcounter pour janvier 2026 révèlent un retard significatif dans l’adoption d’iOS 26, la grande majorité des utilisateurs préférant rester sur les différentes versions d’iOS 18.

Seulement 16% des iPhone ont installé iOS 26

Les chiffres mondiaux dressent un constat sans appel. À l’heure actuelle, à peine 16,3% des iPhone actifs fonctionnent sous iOS 26. La répartition des versions d’iOS 26 se détaille ainsi :

iOS 26.1 : 10,6%

iOS 26.2 : 4,6%

iOS 26.0 : 1,1%

À l’inverse, iOS 18 continue de dominer largement le parc installé d’iPhone, équipant plus de 60% des appareils. iOS 18.7 caracole en tête avec 33,8% de parts de marché, suivie par iOS 18.6 (25,2%) et iOS 18.5 (5,6%).

Cette situation est anormale au regard des cycles habituels d’Apple. À la même période l’année dernière (janvier 2025), iOS 18 avait déjà conquis plus de 60% des utilisateurs, soit quatre fois plus que la performance actuelle d’iOS 26. En 2024, iOS 17 affichait également une adoption supérieure à 50% quatre mois après sa sortie.

Comment expliquer ce phénomène ? Il se pourrait bien que le grand public n’adhère pas à la nouvelle interface Liquid Glass. Il faut dire qu’Apple a dû faire des ajustements avec ses mises à jour pour rendre un résultat « correct » dira-t-on. En effet, certains éléments pouvaient vraiment être illisibles avec les premières versions d’iOS 26. Il y a le même problème sur Mac avec macOS Tahoe.

Apple communiquant rarement ses propres statistiques d’usage, les analyses de tiers comme Statcounter constituent le baromètre le plus fiable pour juger de la popularité d’une mise à jour. Pour le moment, les indicateurs sont au rouge.