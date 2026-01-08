iOS 26 est boudé par les utilisateurs d’iPhone : iOS 18 reste loin devant
Quatre mois après son lancement, iOS 26 peine à réellement s’installer sur iPhone. Les données publiées par Statcounter pour janvier 2026 révèlent un retard significatif dans l’adoption d’iOS 26, la grande majorité des utilisateurs préférant rester sur les différentes versions d’iOS 18.
Seulement 16% des iPhone ont installé iOS 26
Les chiffres mondiaux dressent un constat sans appel. À l’heure actuelle, à peine 16,3% des iPhone actifs fonctionnent sous iOS 26. La répartition des versions d’iOS 26 se détaille ainsi :
- iOS 26.1 : 10,6%
- iOS 26.2 : 4,6%
- iOS 26.0 : 1,1%
À l’inverse, iOS 18 continue de dominer largement le parc installé d’iPhone, équipant plus de 60% des appareils. iOS 18.7 caracole en tête avec 33,8% de parts de marché, suivie par iOS 18.6 (25,2%) et iOS 18.5 (5,6%).
Cette situation est anormale au regard des cycles habituels d’Apple. À la même période l’année dernière (janvier 2025), iOS 18 avait déjà conquis plus de 60% des utilisateurs, soit quatre fois plus que la performance actuelle d’iOS 26. En 2024, iOS 17 affichait également une adoption supérieure à 50% quatre mois après sa sortie.
Comment expliquer ce phénomène ? Il se pourrait bien que le grand public n’adhère pas à la nouvelle interface Liquid Glass. Il faut dire qu’Apple a dû faire des ajustements avec ses mises à jour pour rendre un résultat « correct » dira-t-on. En effet, certains éléments pouvaient vraiment être illisibles avec les premières versions d’iOS 26. Il y a le même problème sur Mac avec macOS Tahoe.
Apple communiquant rarement ses propres statistiques d’usage, les analyses de tiers comme Statcounter constituent le baromètre le plus fiable pour juger de la popularité d’une mise à jour. Pour le moment, les indicateurs sont au rouge.
Pourtant il est très bien le iOS26 …
Toujours sur 16.5 jailbreaké ;)
Sympa ! Mais l’effet Liquid Glass peut être encore amélioré
Le vrai problème d’ios 26, c’est le contour blanc des apps, car plus personne ne peut faire le design qu’il souhaite avec ça . C’est une cata.
Il y a encore des bugs bien visibles à cause du nouveau design. Chez moi, j’ai toujours des soucis de rafraîchissement des icônes qui sur viennent aléatoirement : je pers toutes les icônes et je dois attendre quelques secondes pour les voir réapparaître. Quelques ralentissements également (freeze). Et ça sur 16pro max et un 17pro max
Idem sur iPhone 15. Aussi l’application « Téléphone », qui, de temps en temps, affiche le mot anglais « Calls » à la place de « Appels » 🤔
Jamais eu autant de ralentissements au déverrouillage, jamais eu autant d’app qui plantent que depuis cet IOS complètement bancal et sans rapport avec la fluidité jusque là connue avec les précédentes versions.
Plusieurs piste : 1) les gens changent moins d’iPhone et certain sont cantonner à une version d’iOS 2) certaine n’aime pas le changement 3) certain préfère le jailbreak au nouveautés Certain ne savent pas mettre à jour (idem pour les apps) Et les grand bond on été iOS 7 et iOS 11 après c’est plutôt du Paufinage ou des News pour le modèle dernier cris au prix de ralentissement potentiel pour ancien modèle. Je dit ça je suis sur la dernière bêta avec un SE de 2020