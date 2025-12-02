Apple change de stratégie pour accélérer l’adoption d’iOS 26. Les utilisateurs d’iPhone encore sous iOS 18 voient désormais la mise à jour vers iOS 26 mise en avant de manière beaucoup plus visible dans l’application Réglages.

Apple veut que vous installiez iOS 26

Depuis le lancement d’iOS 26 en septembre, Apple laissait le choix aux utilisateurs. iOS 26 apparaissait comme une option facultative au bas de l’interface de mise à jour logicielle, tandis que les mises à jour de sécurité pour iOS 18 restaient l’option par défaut bien visible au centre de l’écran.

Mais cela change à partir d’aujourd’hui comme l’indique MacRumors. La logique s’inverse. Si vous n’avez pas encore sauté le pas, c’est iOS 26.1 qui s’affiche désormais comme la mise à jour recommandée. L’option de rester sur iOS 18 existe toujours, notamment via iOS 18.7.2, mais elle a été déplacée tout en bas de l’application. Bien qu’Apple n’oblige pas encore techniquement l’installation, le fabricant cherche clairement à augmenter ses chiffres d’installation en rendant l’alternative moins évidente.

Pourquoi ne pas installer iOS 26 ? Il est possible que certains utilisateurs ne soient pas réellement fans de la nouvelle interface Liquid Glass. Ils préfèrent donc rester sur iOS 18. S’ajoute à cela que la nouvelle version comprend quelques bugs.

Il est important de noter que la transition comporte un risque : le passage d’iOS 18 vers iOS 26 est irréversible. Apple ne propose plus un moyen pour revenir à la version précédente une fois la mise à jour effectuée.

iOS 18 pour les mises à jour de sécurité

Cette politique de double support, initiée avec iOS 15, n’a pas vocation à être éternelle. Si Apple continue pour l’instant de fournir des correctifs de sécurité pour iOS 18, cette tolérance devrait disparaître dans les mois à venir pour les appareils récents.

Le scénario probable est le suivant :

L’option de rester sur iOS 18 sera retirée pour les appareils compatibles avec le nouveau système

Seuls les iPhone trop anciens pour supporter iOS 26 continueront de recevoir des mises à jour pour l’ancienne version

À terme, la migration deviendra impérative pour bénéficier des derniers correctifs de sécurité.

Apple n’a pas encore communiqué ses données concernant le taux d’installation d’iOS 26 sur iPhone et iPad. Il faudra probablement attendre janvier ou février pour qu’Apple dévoile les statistiques.